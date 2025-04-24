В Казахстане пресечена масштабная схема незаконной добычи золота
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Сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности при координации Генеральной прокуратуры пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей и переработкой золотосодержащих материалов, передаёт BaigeNews.kz.
Нарушения были выявлены на территории Абайской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей.
Как установлено в ходе расследования, компании обладали лицензиями только на проведение геологоразведочных работ, однако фактически осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды, используя специальную технику и производственное оборудование.
В результате обысков были изъяты свыше 6 700 тонн руды, содержащей золото, 300 тонн жидкой руды (пульпы), 120 тонн селитры, а также взрывчатые вещества и детонаторы. Кроме того, на местах изъято 45 единиц спецтехники.
Всего в полицию доставлено 62 человека, включая директоров и учредителей ряда товариществ с ограниченной ответственностью. По выявленным фактам возбуждено пять уголовных дел по статьям о незаконном обороте драгоценных металлов, камней и сырья, содержащего драгоценные металлы.
Как подчеркнул представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс, государству причинен ущерб в особо крупном размере.
Следственные действия продолжаются.
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