  • 11 Марта, 19:17
  • BAIGENEWS

В Казахстане представили проект приказа о мерах поддержки предпринимателей

Это важный шаг к повышению прозрачности и доступности господдержки.

Сегодня, 19:08
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gov.kz Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: gov.kz

Министерство национальной экономики представило проект приказа, направленный на совершенствование системы господдержки предпринимательства. Документ вводит новые механизмы и стандарты предоставления помощи бизнесу, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту, будет создан реестр мер государственной поддержки – структурированный перечень более 100 финансовых, имущественных и нефинансовых инструментов. Реестр станет централизованным источником информации, обеспечивая предпринимателям оперативный доступ к актуальным данным. Гоcорганы будут обязаны своевременно обновлять информацию и гарантировать её точность.

В проекте приказа планируется утвердить типовой стандарт мер государственной поддержки, регламентирующий:

  • Государственный орган-администратор и оператора поддержки;
  • Формат оказания помощи (онлайн или офлайн);
  • Категории получателей (включая социальное, женское, молодёжное и семейное предпринимательство);
  • Сроки рассмотрения заявок и механизмы обжалования решений.

Дополнительно предусмотрена система мониторинга эффективности предоставляемых мер. Государственные органы будут регулярно анализировать результаты поддержки, а предприниматели получат чёткий алгоритм подачи жалоб и защиты своих прав.

"Создание реестра – это важный шаг к повышению прозрачности и доступности мер господдержки. Теперь предпринимателям не придётся искать информацию по разным источникам", – отметили в министерстве.

Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 31 марта 2025 года.

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