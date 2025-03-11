В Казахстане представили проект приказа о мерах поддержки предпринимателей
Это важный шаг к повышению прозрачности и доступности господдержки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство национальной экономики представило проект приказа, направленный на совершенствование системы господдержки предпринимательства. Документ вводит новые механизмы и стандарты предоставления помощи бизнесу, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно проекту, будет создан реестр мер государственной поддержки – структурированный перечень более 100 финансовых, имущественных и нефинансовых инструментов. Реестр станет централизованным источником информации, обеспечивая предпринимателям оперативный доступ к актуальным данным. Гоcорганы будут обязаны своевременно обновлять информацию и гарантировать её точность.
В проекте приказа планируется утвердить типовой стандарт мер государственной поддержки, регламентирующий:
- Государственный орган-администратор и оператора поддержки;
- Формат оказания помощи (онлайн или офлайн);
- Категории получателей (включая социальное, женское, молодёжное и семейное предпринимательство);
- Сроки рассмотрения заявок и механизмы обжалования решений.
Дополнительно предусмотрена система мониторинга эффективности предоставляемых мер. Государственные органы будут регулярно анализировать результаты поддержки, а предприниматели получат чёткий алгоритм подачи жалоб и защиты своих прав.
"Создание реестра – это важный шаг к повышению прозрачности и доступности мер господдержки. Теперь предпринимателям не придётся искать информацию по разным источникам", – отметили в министерстве.
Проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА". Обсуждение продлится до 31 марта 2025 года.
Самое читаемое
- Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с США
- Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
- Почему WBO отказала Жанибеку Алимханулы в статусе суперчемпиона
- Найдены спровоцировавшие сход лавины на Шымбулаке лыжники
- Гигантскую кисту с 19 литрами жидкости удалили женщине в Павлодаре