Бывший министр образования, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов обратился к Премьер-Министру Олжасу Бектенову с депутатским запросом о необходимости срочного внедрения искусственного интеллекта в систему школьного образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В обращении Аймагамбетов подчеркивает, что ИИ кардинально меняет экономику, рынок труда и само понимание образования, а ведущие страны уже системно интегрируют ИИ в школьные программы. Он приводит примеры США, Эстонии и Китая, где ИИ уже стал частью базового обучения.

"А что у нас? Президент Касым-Жомарт Токаев лично возглавляет работу по развитию искусственного интеллекта. Мы, группа депутатов, уже инициировали специальный законопроект по ИИ. Прошло более двух лет с момента появления ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-систем, однако в школьной системе по-прежнему отсутствует системный подход к обучению искусственному интеллекту. Мы продолжаем делать вид, что это нас не касается", — отмечается в запросе. При этом казахстанские школьники уже активно используют ИИ в повседневном обучении, но без должного педагогического сопровождения.

Депутат предлагает:

Разработать дорожную карту по внедрению ИИ в школы;

Ввести отдельную дисциплину "Искусственный интеллект и цифровая грамотность" с 5-6 классов;

Обеспечить массовую подготовку педагогов;

Создать национальную политику по этичному использованию ИИ;

Ввести регламент оценки работ, выполненных с помощью ИИ;

Создать Национальный центр по ИИ в образовании;

Запустить онлайн-курс для родителей, учителей и школьников;

Развивать критическое мышление и информационную гигиену;

Организовать центры цифровой грамотности и летние школы;

Пересмотреть программы педагогических вузов.

Аймагамбетов подчеркивает, что медлить больше нельзя:

"ИИ — это не просто цифровой инструмент. Это новая парадигма мышления, труда и коммуникации".

Ранее сообщалось, что казахстанские родители будут получать уведомления о школьном питании онлайн.