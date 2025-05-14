В Казахстане предложили включить ИИ в обязательную школьную программу
Асхат Аймагамбетов направил депутатский запрос о внедрении ИИ в школьное образование.
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Бывший министр образования, депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов обратился к Премьер-Министру Олжасу Бектенову с депутатским запросом о необходимости срочного внедрения искусственного интеллекта в систему школьного образования Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
В обращении Аймагамбетов подчеркивает, что ИИ кардинально меняет экономику, рынок труда и само понимание образования, а ведущие страны уже системно интегрируют ИИ в школьные программы. Он приводит примеры США, Эстонии и Китая, где ИИ уже стал частью базового обучения.
"А что у нас? Президент Касым-Жомарт Токаев лично возглавляет работу по развитию искусственного интеллекта. Мы, группа депутатов, уже инициировали специальный законопроект по ИИ. Прошло более двух лет с момента появления ChatGPT, DeepSeek и других ИИ-систем, однако в школьной системе по-прежнему отсутствует системный подход к обучению искусственному интеллекту. Мы продолжаем делать вид, что это нас не касается", — отмечается в запросе. При этом казахстанские школьники уже активно используют ИИ в повседневном обучении, но без должного педагогического сопровождения.
Депутат предлагает:
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Разработать дорожную карту по внедрению ИИ в школы;
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Ввести отдельную дисциплину "Искусственный интеллект и цифровая грамотность" с 5-6 классов;
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Обеспечить массовую подготовку педагогов;
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Создать национальную политику по этичному использованию ИИ;
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Ввести регламент оценки работ, выполненных с помощью ИИ;
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Создать Национальный центр по ИИ в образовании;
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Запустить онлайн-курс для родителей, учителей и школьников;
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Развивать критическое мышление и информационную гигиену;
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Организовать центры цифровой грамотности и летние школы;
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Пересмотреть программы педагогических вузов.
Аймагамбетов подчеркивает, что медлить больше нельзя:
"ИИ — это не просто цифровой инструмент. Это новая парадигма мышления, труда и коммуникации".
Ранее сообщалось, что казахстанские родители будут получать уведомления о школьном питании онлайн.
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