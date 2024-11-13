В Казахстане предложили по-новому определять приоритетные виды спорта

13 ноября в Мажилисе на пленарном заседании выступил министр туризма и спорта РК Мырзабосынов Е.К. Он сообщил, что ведомство разработало закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм", передаёт BaigeNews.kz.

Проектом закона предусмотрена масса поправок в различные законодательные акты. В частности, отметил глава ведомства, новеллой проекта является "формирование приоритетных видов спорта, не на основе их ранжирования, а по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Пара Азиатских играх".

"Предпосылками для разработки проекта послужило следующее. На сегодня в республике культивируются более 180 видов спорта, практически по всем этим видам ведется подготовка спортивного резерва. При этом всего лишь по 13-ти летним и по 5-ти зимним олимпийским видам спорта спортсмены завоевывают медали", ― заявил министр.

Он сообщил, что общее количество завоеванных медалей снизилось с 2018 года с 370 до 105 медалей в 2020 году.

"Все это является результатом сбоев в системе подготовки спортсменов от начального этапа подготовки до спорта высших достижений. Так, из года в год, мы как уполномоченный орган наблюдаем рост расходов ДЮСШ и школ-интернатов. При этом, большую долю расходов составляет подготовка по неолимпийским видам спорта. За 2018–2020 годы на развитие всех видов спорта выделено 646 млрд тенге, из них порядка 72% ― без соблюдения приоритетности и их значимости для страны", ― сказал Мырзабосынов.

Он отметил, что при разработке соответствующего законопроекта был изучен и внедрен международный опыт стран как ближнего (Узбекистан, Беларусь), так и дальнего зарубежья (Великобритания, Германия и Норвегия).