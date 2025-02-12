В мажилисе снова подняли вопрос касательно деятельности в нашей стране USAID, передаёт BaigeNews.kz.

На прошлом пленарном заседании уже звучал депутатский запрос на данную тему. По словам депутата Ирины Смирновой, этот вопрос буквально взбудоражил казахстанское общество.

"Реакцию можно выразить кратко – нашим гражданам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, шокирующие наше общество и растлевающие нашу молодежь. Казахстанцы не желают быть заложниками чужих игр", - отметила она.

Буквально на днях эта тема получила продолжение.

"Спецпосланник Президента Трампа предложил закрыть "Радио "Свободная Европа" и "Голос Америки", финансируемые американскими налогоплательщиками. Его сразу же поддержал Илон Маск. Он назвал эти СМИ никому не интересными, наполненными радикальными левыми безумцами, разговаривающими сами с собой и сжигающими миллиард долларов в год. Как и в истории с USAID, опять сами американцы признают деструктивность финансируемых ими государственных СМИ", - отметила депутат.

По информации Смирновой, в Казахстане иностранное финансирование получают примерно 200 неправительственных организаций, причем 70% из них финансировались через различные источники из США.

"По официальным данным Правительства в стране предоставляют гранты 165 различных доноров. Из них 53 – международные организации, 31 – иностранные государственные организации, 81 – зарубежные и казахстанские НПО", - проинформировала она.

Финансовую и материально-техническую помощь нашим НПО также предоставляют и другие зарубежные структуры, и посольства, не входящие в указанные списки.

"Поддержку получают в основном проекты в области СМИ и свободы слова, защиты прав и интересов целевых групп, продвижения проектов в области развития демократии и гражданского общества, либеральных реформ, повышения толерантности и гражданской активности. Даже специалистам невозможно распознать, где дружественные нам ресурсы, а где нужно быть поосторожнее, дабы не нарваться на деструктивную мягкую в кавычках силу. И это проблема и вызов для всего нашего общества", - подчеркнула мажилисмен.

По словам мажилисвумен, пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в "серой зоне" и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под "медиаподдержку", "правозащиту" и повышение толерантности.