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В Казахстане предложили пересмотреть порядок призыва в армию
В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошла рабочая встреча, в которой приняли участие ветераны Вооруженных сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны РК.
Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал о мерах, принимаемых с целью обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил, повышения боеготовности и боеспособности армейских подразделений, обновления военной инфраструктуры и усиления межведомственной координации.
В ходе встречи были также затронуты вопросы военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, призыва граждан на срочную воинскую службу, набора кандидатов в военные учебные заведения.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков высказал слова признательности ветеранам за участие в деле военно-патриотического воспитания молодежи и подчеркнул важность сохранения преемственности поколений. Он также выразил уверенность в том, что это сотрудничество выйдет на качественно новый уровень.
В обмене мнениями приняли участие Мухтар Алтынбаев, Талгат Мусабаев, Бахытжан Ертаев, Ратмир Комратов, Марат Нагуманов и другие ветераны Вооруженных сил.
Ветераны с удовлетворением отметили перемены, происходящие в армии в плане внедрения новых подходов в боевую подготовку войск с учетом современных требований, озвучили предложения по улучшению порядка призыва в армию и воспитания личного состава в духе преданности народу Казахстана. Выдвинута инициатива более активного участия ветеранов Вооруженных сил в работе информационно-разъяснительных групп.
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