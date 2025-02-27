В Казахстане предложили открыть военные курсы по работе с беспилотными технологиями
Сенатор предложил открыть краткосрочные военные курсы для подготовки специалистов по современным технологиям
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Система военного образования в Казахстане нуждается в серьезных реформах. Несмотря на поручение Президента о приведении учебных заведений в соответствие с мировыми стандартами, материально-техническая база остается устаревшей, а практическая подготовка – слабой. Об этом говорил сегодня в своем депутатском запросе сенатор Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.
По словам депутата, в Казахстане 51 ВУЗ имеет лицензию на подготовку преподавателей начальной военной подготовки, но военные кафедры имеются только в 41 учебном заведении. Почти половина студентов этих кафедр обучается на платной основе, что ставит под сомнение эффективность их подготовки. Кроме того, отсутствует единая методическая база, не хватает современных учебников, а в учебных программах до сих пор используются устаревшие тактики ведения боевых действий.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что методы ведения боевых действий изменились, и особенно широко распространены гибридные войны. Атаки могут носить не только военный, но и информационный, психологический, политический, экономический и другие характеры. В связи с этим Президент поручил подготовить профессиональную армию, хорошо владеющую современными технологиями. Поэтому привлечение специалистов, воспитанных в духе патриотизма, имеющих навыки работы с беспилотными летательными аппаратами и новейшими военными технологиями, приобретает особую значимость", - озвучил сенатор.
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