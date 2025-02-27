Система военного образования в Казахстане нуждается в серьезных реформах. Несмотря на поручение Президента о приведении учебных заведений в соответствие с мировыми стандартами, материально-техническая база остается устаревшей, а практическая подготовка – слабой. Об этом говорил сегодня в своем депутатском запросе сенатор Дархан Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

По словам депутата, в Казахстане 51 ВУЗ имеет лицензию на подготовку преподавателей начальной военной подготовки, но военные кафедры имеются только в 41 учебном заведении. Почти половина студентов этих кафедр обучается на платной основе, что ставит под сомнение эффективность их подготовки. Кроме того, отсутствует единая методическая база, не хватает современных учебников, а в учебных программах до сих пор используются устаревшие тактики ведения боевых действий.