В Казахстане предложили обязать страховщиков делать выплаты наследникам погибших

Депутат Мажилиса Ержан Бейсенбаев обратился к премьер-министру Олжасу Бектенову и председателю Агентства по регулированию и развития финансового рынка Мадине Абылкасымовой. Он сделал ряд предложений по изменению работы страхового рынка, передаёт BaigeNews.kz.

"Почему в Казахстане, где страховой рынок существует уже более четверти века, простые граждане всё ещё остаются без надёжной защиты от жизненных невзгод? В развитых странах страхование рассматривается как социальный контракт, призванный минимизировать финансовые риски для граждан. Однако, в наших условиях пользу получает узкий круг лиц, а именно владельцы страховых компаний", ― говорится в депутатском запросе.

Мажилисмен привел наиболее распространенные примеры.

"Во-первых, в случае смерти человека в ДТП страховая сумма наследникам не выплачивается. Только если у погибшего есть иждивенцы. В то время как, согласно нормам банковского законодательства, долги по кредитам взыскиваются с наследников, не учитывая наличие иждивенцев. Даже смерть ребенка в ДТП не имеет никаких правовых последствий в страховом законодательстве! Тогда как за погибших в ДТП домашних животных страховые выплаты как ни странно предусмотрены!!!" ― объяснил Бейсенбаев.

Он отметил, что это противоречит принципу справедливости и здравому смыслу. Депутат сказал, что страхование должно защищать людей, а не создавать дополнительные проблемы.

"Во-вторых, долгие годы максимальная сумма выплат за обязательную страховку всего лишь составляет – 600 МРП. Данная сумма совсем не соответствует реальным ценам на ремонт и восстановление автомашин в нынешних условиях. К примеру, только одна фара дорогого авто стоит несколько миллионов тенге. А сумма ремонта составляет в десятки раз больше. При этом виновник ДТП не в состоянии оплатить дорогостоящий ремонт, что в конечном итоге усугубляет не только его финансовое положение, но также отражается и на всей семье, включая детей, вынуждая брать кредиты и продавать имущество", ― продолжил мажилисмен. "В-третьих, все страховые компании в качестве альтернативы говорят о системе добровольного страхования, которая, к сожалению, у нас фактически не работает. Но, многие граждане думают, что обязательное страхование покрывает всю сумму ущерба, тем самым ставя участников дорожного движения в зону высокого риска. В-четвертых, серьёзной проблемой стала реальная оценка повреждённого имущества потерпевшими с привлечением независимых оценщиков. Существующий в законе механизм их привлечения на практике не работает. В итоге страховые компании самостоятельно проводят оценку сумму ущерба и повсеместно занижают размеры выплат. Людям приходится дополнительно тратить собственные сбережения для восстановления автотранспорта", ― привел основания Ержан Бейсенбаев.

Он подчеркнул, что обосновать заниженную стоимость просто некому, так как независимые оценщики отошли от дел, а обращение в суд – это долгий и дорогостоящий процесс.

"В-пятых, с обязательными страховыми взносами на сегодня страховщики располагают многомиллиардными капиталами, в то время как максимальная сумма страховых выплат остается на низком уровне. Мы видим, что страховые компании, пролоббировали комфортные для себя условия. Не выполняют свою главную функцию финансовой защиты и нарушают принцип социальной справедливости. Приведённые примеры наглядно показывают насколько у нас сегодня "однобокое" законодательство в сфере страхования и этот перечень неисчерпывающий. Также, по данным Бюро национальной статистики, самые высокие заработные платы ― у представителей финансовой и страховой секторов. Что подтверждает высокую доходность и сверхрентабельность страховых компаний", ― добавил депутат.

Принимая во внимание все вышеизложенное, он предложил:

обязать страховые компании выплачивать страховые выплаты наследникам погибших, независимо от наличия иждивенцев;

увеличить суммы страховых выплат, намного превышающие 600 МРП, при этом размер страховой премии сохранить на прежнем уровне;

подготовить пакет важных изменений в сфере страхования гражданско-правовой ответственности.