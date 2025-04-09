В Казахстане предложено сократить количество налоговых режимов с семи до трёх
Новый Налоговый кодекс Казахстана упростит систему специальных налоговых режимов.
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В рамках проекта нового Налогового кодекса Республики Казахстан предлагается значительное упрощение системы специальных налоговых режимов (СНР), сократив их количество с семи до трёх. Эти изменения направлены на улучшение налогового администрирования, снижение административной нагрузки и расширение охвата самозанятых граждан, передаёт BaigeNews.kz.
На данный момент в Казахстане существуют семь разных СНР, включая патент, специальное мобильное приложение и режимы для крестьянских и фермерских хозяйств. Проект нового Налогового кодекса предполагает сохранение наиболее популярных и эффективных из них, таких как режим на основе упрощённой декларации и СНР для фермеров.
Нововведением станет внедрение специального налогового режима для самозанятых граждан, который не потребует от них регистрации как индивидуальных предпринимателей. Для самозанятых предлагается уплата социальных взносов в размере 4% от дохода, включая обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и взнос в систему обязательного медицинского страхования:
- 2% — обязательные пенсионные взносы (ОПВ),
- 1% — социальные отчисления (СО),
- 1% — взнос в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).
Эксперты, включая Ерлана Сагнаева, директора Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК, отмечают, что такие изменения помогут сделать налоговую систему более гибкой и понятной для граждан, работающих в неформальном секторе. Это, в свою очередь, повысит уровень социальной защищённости и облегчит налоговое администрирование для всех участников.
"Введение режима для самозанятых — это шаг навстречу тем, кто работает вне формального сектора. Новый подход позволит легализовать доходы, обеспечить участие в системе социального страхования и при этом сохранить доступные и прозрачные условия", — отметил Ерлан Сагнаев, Директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК.
Проект Налогового кодекса находится в стадии обсуждения, и если он будет принят, ожидается, что обновленная система СНР позволит большему числу людей легализовать свои доходы и участвовать в системе социального страхования, создавая при этом более доступные и прозрачные условия для всех налогоплательщиков.
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