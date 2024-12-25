При продаже жилья предлагают ввести обязательную проверку на наличие долгов за услуги КСК, ОСИ и других форм управления домами, об этом заявили эксперты ЖКХ на недавнем форуме в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

В любом доме есть жильцы, которые не платят взносы в ОСИ, КСК. Копятся большие суммы, а это плохо сказывается на содержании дома.

Из-за действующего закона управляющие не могут предъявлять претензии к должникам раньше трёх месяцев. За это время квартиру могут продать, а у управляющих нет контактов прежних владельцев. В отличие от коммунальных услуг (свет, вода и т. д.) долги по взносам в КСК не переходят на нового хозяина квартиры.

Эксперты считают, что нужно внести изменения в законодательство и принять такие требования:

при продаже квартир проверять долги, а при их наличии запрещать сделку до полного погашения;

ввести обязанность для собственников сообщать управляющим о продаже жилья;

сократить установленный в законе срок начала отсчёта долга с трёх месяцев до одного.

Сейчас, чтобы заставить должника платить, управляющие идут к нотариусам за исполнительной надписью. Это специальное распоряжение, которое имеет силу решения суда. Его управляющие передают судисполнителям для принудительного взыскания долга.

Но сначала управляющий должен доказать бесспорность задолженности и заплатить нотариусу. Но в итоге должник всё равно может не согласиться с требованием.

В ближайшее время эксперты создадут рабочую группу и подготовят расширенные предложения по проблемам ЖКХ в Министерство промышленности и строительства РК.