Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства сообщил, что разработаны две научно-технические программы по исследованию актуальной численности сокола-балобана, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство предлагает создать центр воспроизводства этого вида птиц.

Нысанбаев отметил, что разработаны две научно-технические программы на 2025-2027 годы в части исследования актуальной численности сокола-балобана и оценки эффективности его выпуска в окружающую среду.

"Мы ожидаем рассмотрение этих тем на заседании Высшей научно-технической комиссии, после чего будем выходить на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии. Для эффективного восстановления популяции сокола необходимо создание Центра воспроизводства. Мы прорабатываем этот вопрос с международными партнёрами", — сообщил министр.

Ранее в Минэкологии сообщили о том, что численность сайгаков выросла почти до 3 млн особей в Казахстане, а снежных барсов стало в два раза больше по сравнению с данными конца прошлого века.