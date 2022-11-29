В Казахстане предлагают расширить меры пресечения, не связанные с арестом

Фото: pixabay.com

Суды не в полной мере пользуются возможностью избрания мер пресечения, альтернативных заключению под стражу. В связи с этим сегодня на круглогом столе "Законодательное обеспечение реформирования судебной системы" в Астане Спикер Сената Маулен Ашимбаев сообщил, что в Казахстане предлагается расширить применение мер пресечения, не связанных с арестом, передаёт BaigeNews.kz.

"Предложено расширить применение мер пресечения, не связанных с арестом. К сожалению, в Казахстане содержание под стражей сегодня остаётся наиболее распространенной мерой пресечения. Оно применяется в 95-97 процентах случаев", - сказал Ашимбаев.

После реформирования судебной системы судьи смогут обсуждать более широкое применение видов наказаний, не связанных с заключением под стражу, например, таких как залог, домашний арест и другие.