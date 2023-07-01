Последние два года инфляция "съедает" все надбавки к социальным выплатам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В Казахстане запущен сбор подписей под петицией о пересмотре стандартов начисления социальных пособий и базовых пенсий. Азамат Асетов, автор обращения, адресованного правительству Казахстана, отмечает, что уровень прожиточного минимума (ПМ) в стране при текущих ценах и галопирующей инфляции не соответствует реальности. Рост пособий, которые напрямую зависят от ПМ, не соотносится с инфляционными скачками. Получается, что социальные выплаты увеличиваются формально, ведь рост цен "съедает" все надбавки. Создатель петиции требует от чиновников пересмотра самой методики определения ПМ и повышения его и минимальной заработной платы с 2024 года до 80 тыс. тг.

Редакция Finprom.kz решила проверить, насколько объективна критика автора петиции по поводу роли прожиточного минимума в социальной политике Казахстана. При сравнении динамики ПМ и минимальной заработной платы (МЗП) за последние пять лет, мы увидели, как сильно ПМ стал отставать даже от самой низкой зарплаты. Четыре года назад эти показатели были равны и росли одинаково. С января 2019 года МЗП "отвязали" от прожиточного минимума, показатель стал индикатором исключительно рынка труда. С тех пор МЗП в Казахстане растёт абсолютно не по рыночным механизмам, минимальную зарплату увеличивают по решению правительства без учёта инфляционных процессов и производительности труда.

Это решение фактически отделило так называемых экономических иждивенцев — получателей пособий — от работающего населения. Например, МЗП в 2019 году увеличили сразу на 50,3% до 42,5 тыс. тг, затем, лишь через два года — ещё на 41,2%, а в 2023 году — дополнительно на 16,7%. С 1 января этого года минимальная зарплата в Казахстане доросла до 70 тыс. тг. Прожиточный минимум все эти годы имел более предсказуемую динамику, хотя ежегодный прирост был куда более скромным. В 2019 году ПМ увеличили на 5%, через год — на 10%, в 2021 — ещё на 5%. Последние два года рост составлял 9% и 8,5% соответственно. В итоге к 1 января 2023 года разница между МЗП и ПМ была уже большой — в 1,7 раза.

Отметим, что от ПМ в Казахстане зависит уровень базовой пенсионной выплаты (не путать с солидарной), государственные социальные пособия и адресная соцпомощь. При расчёте выплат по многодетности, пособий на рождение ребёнка, уходу за ним до 1,5 лет для неработающих, пособий опекуну ребёнка-инвалида, гарантированного социального пакета получателя АСП отталкиваются ещё от одной величины — минимального расчётного показателя, МРП.

Прожиточный минимум, судя по его определению из закона "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях", привязан к потребительской корзине. Она же, в свою очередь, зависит от инфляции. Говоря об оторванности социальных стандартов от реального роста цен, автор петиции абсолютно прав.

Сравнение потребительской инфляции и индексов соцпоказателей за последние пять лет показывает, что начиная с 2021 года цены на продукты и непродовольственные товары и услуги росли намного быстрее.

Это хорошо видно на диаграмме: линия инфляции находится над уровнем индексации. В тот период, два года назад, повышение прожиточного минимума было в пределах 5%, а инфляция достигала 8,4%. В прошлом году ПМ вырос на 9%, а потребительские цены — сразу на 20,3%. В этом году ситуация не лучше: с 1 января пособия увеличены на 8,5%, а инфляция в мае уже превысила 15,9%. Поэтому власти приняли решение сделать в этом году ещё одну индексацию выплат. С 1 июля некоторые виды пособий будут увеличены ещё на 14,5%.

Но вернёмся к прожиточному минимуму, который равен тому денежному доходу, на который один человек может купить минимальное количество продуктов и непродовольственных товаров. В 2023 году размер такой потребительской корзины определили на уровне 40,6 тыс. тг.

В методике определения состава такой корзины используют научно обоснованные нормы потребления продуктов. Нельзя сказать, что они слишком низкие. В сравнении с фактическим объёмом потребления продуктов среднестатистическим казахстанцем, по некоторым позициям нормативы даже выше. Например, каждый человек должен в год съедать 132 кг фруктов, притом, что по факту в прошлом году казахстанцы могли позволить себе только 73 кг полезных плодов. Овощей нам также теоретически нужно есть в два раза больше — 149 кг вместо 77,6 кг.

Другое дело, что эти минимальные нормативы очень далеки от реальных норм потребления продуктов бедным населением Казахстана — основными получателями адресной социальной помощи и пособий. В рамках определения неравенства доходов и расходов разных слоёв населения эксперты Бюро нацстатистики АСПиР РК выполняют расчёты по уровню потребления продуктов для группы 10% наименее обеспеченных граждан. И, по факту, они вдвое, а то и втрое ниже нормы минимальной продуктовой корзины. Например, вместо положенных 78,4 кг мяса в год люди из этой группы употребляют только 42,9 кг мясных продуктов, рыбы — 7 кг вместо положенных 14 кг. То же самое касается овощей, фруктов, молочной продукции, сладкого.

На несоответствия в методике расчёта ПМ, как и на ситуацию с бедностью населения пытались обратить внимание не только автор петиции, но и народные избранники. На правительственном часе в мажилисе парламента, посвящённом новому социальному кодексу РК, депутат VII созыва Джамиля Нурманбетова задавала аналогичный вопрос министру труда и соцзащиты населения Тамаре Дуйсеновой.

"Кодекс использует устаревшие и ничем не обоснованные социальные параметры. Продолжается использование введённого ещё на пороге независимости месячного расчётного показателя. Да, возможно он удобен для планирования, но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Величина прожиточного минимума отстает от реалий. Продовольственная инфляция достигла 20%. То есть заложенная для исчисления пенсий и пособий величина прожиточного минимума уже не даёт возможности обеспечения граждан адекватными социальными выплатами", — отметила депутат на встрече с министром.

Глава ведомства признала, что методику определения черты бедности и начисления адресной социальной помощи для малообеспеченных граждан действительно пора менять. Предложено "отвязать" этот показатель от прожиточного минимума и определять его в зависимости от медианного дохода. Но делать это будут не сразу, а только через два с половиной года. Согласно приказу Минтруда, с 1 января 2025 года национальная черта бедности будет равна 50% от медианного дохода.

Что касается остальных видов пособий, то о существенном пересмотре методики их начисления или пересчёте прожиточного минимума в новом социальном кодексе ничего не говорится.