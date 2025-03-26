Депутаты направили запрос Премьер-Министру Казахстана Олжасу Бектенову, в котором подчеркивают необходимость срочной либерализации регулирования цифровых активов, передает BaigeNews.kz.

Президент страны ранее заявлял о важности развития блокчейн-технологий, однако действующее законодательство уже не соответствует динамике рынка.

Ключевые проблемы отрасли:

Ограниченный легальный оборот цифровых активов, что приводит к росту теневого рынка. Только 5% криптоинвесторов используют официальные биржи МФЦА, остальные работают в "серой зоне".

Снижение роли майнинга в экономике из-за жестких требований, хотя отрасль платит налоги и может инвестировать в энергетику.

Высокие риски и криминализация индустрии: суммы взысканий по делам нелегальных обменников достигают 5-6 млрд тенге, что отпугивает не только преступников, но и добросовестных инвесторов.

Отсутствие гибкости регулирования – депутаты предлагают внедрение экспериментальных правовых режимов.

Недостаточное развитие обеспеченных цифровых активов, включая товарные токены.

"Исключение составляет цифровой тенге, который по своей природе больше относится к финансовому инструменту, но и его внедрение идет довольно медленно", - пояснила депутат Екатерина Смышляева.

В связи с этим слуги народа предлагают:

Разрешить гражданам работать с цифровыми активами через лицензированные платформы.

Расширить инфраструктуру для выпуска и оборота цифровых активов, включая легальные обменники.

Сместить фокус контроля с пользователей на недобросовестных посредников.

Пересмотреть уголовные наказания за нарушения в сфере цифровых активов.

Включить майнинг-компании в инвестиционные проекты, особенно в сфере энергетики.

Поддерживать инновационные проекты, связанные с цифровыми активами.

Депутаты отмечают, что уже 7 месяцев ожидает заключения проект Цифрового Кодекса, который может значительно упростить регулирование индустрии. Они призвали правительство ускорить процесс согласования и наладить эффективное взаимодействие государственных органов для прозрачности и легальности операций с цифровыми активами.