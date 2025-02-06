Сегодня в Астане прошел форум "Развитие городской мобильности в Казахстане", передаёт BaigeNews.kz.

На мероприятии состоялась панельная сессия, посвященная регулированию микромобильного транспорта. Участники говорили о правилах, безопасности и их роли в городской транспортной системе.

Также на форуме стало известно, что Sergek Group приобрела опыт распознавания мопедов и мотоциклов во время пилотных проектов в Юго-Восточной Азии, где этот транспорт популярен. Сейчас компания адаптирует эти технологии для казахстанских городов.

СЕО компании Евгений Ким отметил, что для повышения безопасности на дорогах важно использовать международный опыт. Он предложил поощрять водителей за безопасное вождение, а не только наказывать за нарушения, поделившись примерами из Германии, Сингапура и Канады.