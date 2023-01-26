В Казахстане появятся суперЦОНы - Мусин

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26 января состоялось расширенное заседания коллегии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, в ходе которого обсуждались итоги и приоритеты работы в курируемых направлениях.

В работе коллегии приняли участие премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, министр цифрового развития Багдат Мусин, работники министерства, руководители и сотрудники управлений и подведомственных организаций.

Глава цифрового ведомства Багдат Мусин подвел итоги работы за 2022, а также рассказал о приоритетах курируемых направлений и планах на 2023 год. Так, по словам министра, сегодня активно внедряются проактивные услуги, общее количество которых достигло уже 40. Проактивный подход – один из этапов реализации концепции "Invisible Government", когда гражданин может взаимодействовать с государством на всех этапах жизни без участия третьих лиц.

"Наша стратегическая задача - разобрать каждую жизненную ситуацию, понять, через что вынужден проходить гражданин, устранить барьеры и перевести все в удобный и понятный процесс. Для этого будут собираться фокус группы, привлекаться конкретные госорганы, CDO и так далее. После пересмотра бизнес-процессов, планируется их максимальный перевод в проактивные услуги", - сообщил Багдат Мусин.

Также в своем выступлении министр отметил, что продолжается работа по упрощению сервисных услуг ЦОНов. Сейчас в Казахстане насчитывается 324 центров, в прошлом году модернизировано. 14, в этом году планируется обновить еще 50. В ближайшем будущем в стране появятся СуперЦОНы - единые пространства для комфортного и качественного обслуживания граждан, где будут расположены все организации и казахстанцы смогут взаимодействовать с государством и получать услуги в одной точке.

В прошлом году были запущены важные социальные электронные сервисы, такие как, к примеру, "eDensaulyq", в котором аккумулирована расширенная информация граждан по статусу донорства, рецептам, учету беременных, госпитализации.

"Приложение позволит пациенту управлять доступом к своим персональным медданным, подписывать согласия с помощью своей ЭЦП, решать некоторые вопросы с врачом онлайн без похода в поликлинику. В свою очередь, у врачей будет доступ к данным пациента, которые имеются в системах здравоохранения, они смогут работать в "одном окне" медицинской информационной системы и им не придется заполнять массу документов", - рассказал Багдат Мусин.

Кроме того, министр отметил, что одной из важных стратегических задач цифрового ведомства является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 4,9 тыс. сёл подключены к широкополосному мобильному Интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью 4-го поколения взамен 3G.

Еще одним направление работы МЦРИАП РК - разработка нового национального проекта "Доступный Интернет", цель которого – обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным доступом к сети интернет (100 Мбит/с).

Одно из главных мероприятий нацпроекта – прокладка оптики до трёх тысяч населенных пунктов. Совместно со Всемирным банком министерство предоставит специальные гранты на подключение доступа к Интернет "последней мили". В 20 городах будет начато внедрение и строительство сетей мобильной связи пятого поколения.

В ходе заседания со своими докладами выступили также и руководители подведомственных организаций, в том числе председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, председатель правления АО "Казахстан Гарыш Сапары" Айдын Аимбетов, председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин, генеральный директор "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" Магжан Мадиев.