В Казахстане появятся профессиональные приёмные семьи: как они будут работать

В Казахстане предлагают внедрить институт приёмной профессиональной семьи как альтернативу центрам адаптации несовершеннолетних. В таких семьях дети смогут находиться не больше полугода. Сейчас над поправками в законодательство по вопросам образования и защиты прав ребёнка работают парламентарии. Профессиональные воспитатели будут получать зарплату от государства, но и требования к ним будут выше, чем к приёмным родителям. Какие ещё новшества в сфере защиты прав детей предусматривают поправки, корреспонденту BaigeNews.kz рассказала депутат мажилиса Айна Мусралимова.

- Айна Ермековна, какие новые механизмы по защите прав детей предусмотрены в законопроекте?

- Отмечу, что над этим законопроектом мы работаем уже год. Инициатором является министерство просвещения. Одно из предложений – введение уведомительного порядка для организаций дополнительного образования. Что это означает? Сейчас у нас очень много организаций, которые ведут различные кружки, секции, оказывают образовательные услуги. По последним подсчётам, в стране порядка 3,5 тысячи таких центров. И их число постоянно растёт. Чтобы упорядочить и систематизировать их работу, вводится уведомительный порядок. К примеру, если открылась организация, которая предлагает для детей какие-то образовательные услуги, то руководитель должен поставить об этом в известность территориальный департамент министерства просвещения и сообщить адрес.

Если говорить о других новшествах, то местным исполнительным органам будет предоставлена компетенция по оказанию помощи детям из категорий социально-уязвимых семей во всех школах, независимо от форм собственности. В государственных школах в рамках всеобуча из бюджета выделяются средства на канцелярию, одежду и обувь, организацию питания. Но у нас есть регионы, где из-за острого дефицита мест ученики обучаются в частных школах в рамках госзаказа. Как выяснилось, в частных школах уже учатся 25 тысяч детей из социально-уязвимых семей. И если ранее в государственных школах они пользовались льготами, то в частных учебных заведениях такой возможности у них на сегодня нет. Мы это хотим исправить.

Кроме того, законопроектом внедряется форма онлайн-обучения и вводится принцип академический мобильности в колледжах. Раньше такой механизм работал только в вузах. Первыми обучаться дистанционно смогут студенты IT-специальностей. Что это даст? Снижение транспортных и других расходов, поскольку можно заниматься из дома. Это мобильность, таким способом обучения пользуются во всем мире.

- В законопроекте говорится об "альтернативной форме устройства в профессиональную семью"? Что это означает?

- Если говорить о внедрении института приёмной профессиональной семьи, то мы имеем в виду совершенствование системы защиты прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сразу хочу сказать, что у нас есть и другие формы – это опека, патронат. У каждого своё направление и требования. Приёмные профессиональные семьи будут выполнять функции центров поддержки детей или центров адаптации несовершеннолетних (ЦАН). Это такая "перевалочная база". Пока мы работали над законопроектом, внесли очень много хороших поправок, депутаты конкретизировали некоторые моменты. Например, какой должен быть возрастной состав профессиональных воспитателей? Кто будет готовить профессиональную приёмную семью, как её будут контролировать, как будут отбирать? Всё сейчас в законопроекте прописано.

- Какие конкретно требования прописаны к профессиональным воспитателям?

- Например, это должны быть граждане в возрасте от 30 до 63 лет. Когда мы работали над проектом, предлагали более молодой возраст, но поступили предложения от экспертов, семей, которые уже имели опыт усыновления, о том, что нужно увеличить возраст воспитателей. В целом же это будет альтернативой не семье, это будет альтернатива организации. То есть тем же центрам адаптации несовершеннолетних. В будущем, когда этот формат заработает, ЦАНы уйдут в прошлое, как в своё время детские дома, которые сейчас стали центрами поддержки детей. Профессионально подготовленная приёмная семья – это два человека, условно, папа и мама, прошедшие весь курс обучения, психологическую подготовку для того, чтобы завтра принять ребёнка. Допустим, он подвергался насилию или в прежней семье произошла какая-то чрезвычайная ситуация, родители погибли. Обязательное условие – наличие жилья и взять можно будет не более четырёх детей. Они должны будут создать все необходимые условия для воспитания и получения образования. К будущим воспитателям требования намного выше, чем к тем, кто занимается патронатным воспитанием или в приёмных семьях, а также в детских деревнях.

- Детей из каких категорий будут брать под опеку профессиональные семьи? И сколько времени они смогут находиться в них?

- Предложено четыре категории. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, беспризорные и безнадзорные дети, а также дети, пострадавшие от насилия в своих семьях. То есть это будет нелёгкий контингент, потому что это дети, испытавшие психологический стресс. В профессиональных семьях они смогут находиться не дольше шести месяцев. За это время для ребёнка будут искать приёмных родителей. Будет предусмотрена возможность продления срока пребывания ещё на шесть месяцев.

- Айна Ермековна, какими функциями предлагается наделить "приёмных профессиональных воспитателей"? Оговорены ли нормы по оплате их труда?

- Мы предложили установить для них зарплату выше, чем в других формах. Например, ежемесячная выплата должна быть не ниже 70 МРП, это на сегодня примерно 258 тысяч тенге на каждого воспитателя. Потому что профессиональные воспитатели будут выполнять в целом те же функции, которые ранее выполняли целые центры адаптации. Если беспризорника привезли, его надо многому обучить, восстановить его здоровье, помочь адаптироваться. В целом, если при других формах опеки дети живут на постоянной основе, то здесь – временная форма устройства. Чтобы они социализировались в течение полугода, пока ребёнку найдут другую семью. Предполагается, что они будут передавать в постоянные семьи уже адаптированных детей. В этом отличие от детских домов, где могут находиться 300 детей и есть свои издержки в плане нагрузки на педагогов. Семья воспитателей тоже переживает психологические трудности, поэтому зарплата будет выше, чем в других формах опеки.

- Сам термин "профессиональная семья" пугает. В целом не приведёт ли такой подход к коммерциализации усыновления и воспитания детей?

- Мне часто задают такой вопрос. Как-то мы проводили круглый стол, и я попросила участников, которые готовы стать опекуном или профессиональным воспитателем, поднять руку? В ответ было только молчание. Поэтому о какой коммерциализации идёт речь?

Маленьких детей усыновляют охотно, а вот старших детей, подростков практически не берут. Наша цель – с помощью такой модели смягчить их адаптацию. Кроме того, у приёмных воспитателей в отличие от приёмных или патронатных семей нет права выбора. Если поступает сигнал, они едут, как скорая помощь, берут этого ребёнка и потом занимаются им.

- Уже подготовлены такие семьи?

- Пока нет закона. Мы посчитали, что в целом по Казахстану необходимо около 100 семей профессиональных воспитателей. Такова потребность, но не факт, что они появятся. Их подготовка – в компетенции госоргана, может на базе центров поддержки детей, через отделы попечительства, комитеты по правам детей будут обучать воспитателей. С ними в дальнейшем будут заключать договоры.

- Благодарю за интервью!

Фото: пресс-служба мажилиса парламента РК