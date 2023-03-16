В Казахстане появится список иноагентов? Глава Минфина сбежал от вопроса

Министр финансов Ерулан Жамаубаев покинул брифинг, предпочитая не отвечать на вопрос журналиста, передаёт BaigeNews.kz. Представитель СМИ задал вопрос министру о том, на какой стадии находится документ, согласно которому на сайте комитета госдоходов будет публиковаться список лиц, получивших и расходующих деньги или иное имущество, полученное от иностранных государств.

Жамаубаев заверил, что нововведения не преследуют цель оказать давления на этих лиц.

"Мы предоставим вам необходимую информацию. Сегодня это тема вне повестки", - сказал министр.

После чего журналист ответил: "Вы не знаете содержание документа, который сами подписали?". Отказавшись от ответа, Ерулан Жамаубаев покинул брифинг.