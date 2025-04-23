В Казахстане будет создан Ситуационный центр, который в режиме реального времени будет следить за условиями труда и оперативно реагировать на потенциальные угрозы на предприятиях страны. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета государственной инспекции труда МТСЗН РК Ерболат Абулхатин на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Новый центр станет важным звеном в системе производственной безопасности и будет подключен к цифровым системам анализа рисков аварий и несчастных случаев, которые уже внедряются на промышленных объектах с повышенной опасностью.

"Ситуационный центр позволит в онлайн-режиме проводить мониторинг, своевременно реагировать и принимать меры для безопасности условий труда работников на производственном объекте", - подчеркнул Абулхатин.

Цель - не просто фиксировать происшествия, а предотвращать их ещё на этапе появления рисков. Это значит, что каждый тревожный сигнал - от повышения уровня газа до перегрева оборудования - сможет быть замечен и обработан мгновенно, прежде чем обернётся трагедией.

Создание такого центра особенно актуально на фоне участившихся сообщений о несчастных случаях на производстве, в том числе в горнодобывающей, строительной и энергетической отраслях. По словам экспертов, новый подход позволит усилить контроль за соблюдением норм охраны труда и снизить статистику травматизма.

Ранее мы сообщали, что 40 казахстанцев погибли из-за несчастных случаев на производстве с начала 2025 года.