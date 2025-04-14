В Казахстане готовится запуск новой системы — поведенческого надзора за банками и другими финансовыми организациями. Цель — лучше защищать права потребителей финансовых услуг, например, тех, кто берёт кредиты, оформляет страховки или пользуется банковскими продуктами, передаёт BaigeNews.kz.

Раньше основное внимание уделялось финансовой стабильности самих организаций, а теперь акцент будет сделан на интересах обычных клиентов. Это значит, что при разработке и продаже продуктов (например, кредитов или депозитов) банки должны учитывать потребности, возможности и риски для каждого клиента.

Система будет строиться на международных принципах, одобренных "Большой двадцаткой" (G20), и поможет: исключить навязывание ненужных услуг;

упростить информацию о продуктах и сделать её прозрачной; защитить клиентов от мошенничества и недобросовестной рекламы; ввести более строгие правила по выдаче кредитов, чтобы люди не попадали в долговую яму.

Если продукт или его реклама будет нарушать интересы потребителей, Агентство по регулированию финансового рынка сможет временно запретить его продажу до устранения проблем.

Также будут усилены меры по повышению финансовой грамотности — чтобы клиенты лучше понимали, на что подписываются, и осознанно принимали решения.

Наконец, изменится и система рассмотрения жалоб. Сначала их обязана рассмотреть сама финансовая организация. Если клиент останется недоволен, делом займётся финансовый омбудсмен — специальная служба, созданная для мирного урегулирования споров без суда.

Эти шаги направлены на то, чтобы сделать рынок финансовых услуг более честным, понятным и безопасным для всех.