В Казахстане появится омбудсмен по вопросам защиты прав потребителей

Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О защите прав потребителей" в новой редакции, а также связанные с ним поправки, передает BaigeNews.kz.

Согласно этому законопроекту, в Казахстане будет создан институт омбудсмена по вопросам защиты прав потребителей. Он сможет предоставлять консультации, подавать иски в защиту прав и законных интересов потребителей, а также выполнять другие функции. Назначение и освобождение омбудсмена будет осуществляться руководителем уполномоченного органа (Министерства торговли и интеграции РК). Омбудсмен будет избираться на срок 4 года и работать на добровольной основе (без вознаграждения).

Также планируется запрет на включение в договоры условий, ущемляющих права и законные интересы потребителей. В законопроекте предусмотрено более десяти подобных условий. В случае их нарушения договоры будут признаны недействительными, а решение о недействительности будет принимать суд.

Кроме того, новый законопроект вводит защиту прав потребителей в онлайн-торговле. Электронные торговые площадки обязаны будут разработать внутренние процедуры допуска для продавцов. При получении жалоб от потребителей на продавцов площадки должны будут принимать меры для защиты их прав.

Данная норма позволит уполномоченному органу привлекать предпринимателей к административной ответственности за нарушения законодательства в области торговли. Например, отказ от предоставления покупателю необходимой информации о товаре, гарантиях и порядке подачи претензий может привести к штрафу от 6 до 30 МРП для бизнесменов, а физические лица могут получить предупреждение или штраф в размере 2 МРП.