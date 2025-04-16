Сегодня, 16 апреля, в Астане откроется Второй Центрально-Азиатский медиафорум - масштабная площадка, собирающая ведущих игроков в сфере СМИ из разных стран, передаёт BaigeNews.kz. В преддверии форума пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай провёл встречи с представителями медиагигантов CGTN и Al Jazeera, обсудив ключевые направления будущего сотрудничества.

Один из векторов диалога - укрепление информационных и культурных связей между Казахстаном и Китаем.

"С заместителем главного редактора CGTN Дин Юнем обсудил перспективы сотрудничества в медиасфере. Речь шла о развитии стратегического партнёрства между странами и запуске совместного телепроекта", - сообщил Желдибай.

Проект призван не только продвигать позитивный образ двух стран, но и стать инструментом мягкой силы в регионе.

Вторая встреча - с руководством международной телекомпании Al Jazeera - сосредоточилась на образовании и контенте. В фокусе - подготовка казахстанских журналистов и создание документальных сериалов о богатой истории, природе и развитии Казахстана.

"Одной из тем стало открытие в Казахстане корреспондентского пункта Al Jazeera. Это не просто новый офис - это окно в Центральную Азию для всего мира", - отметил пресс-секретарь.

Напомним, что в 2023 году во время визита президента РК в Катар был подписан меморандум о сотрудничестве с Al Jazeera. Сегодня он обретает реальные очертания.

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