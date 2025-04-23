В Казахстане запустят нового ИИ-агента, который поможет казахстанцам быстро и правильно подавать заявки на подключение к газу, передаёт BaigeNews.kz.

По информации вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныша Тулеушина, это снизит количество ошибок с действующих 30% до 5% и ускорит получение технических условий.

Проект планируется реализовать в 2025–2026 годах, охватив более 2,3 млн казахстанцев.



В настоящее время в сфере газовой отрасли предоставляется 74 вида государственных услуг. Все они полностью оцифрованы для удобства граждан и бизнеса.

Кроме того, в "Astana Hub" реализуется 14 новых проектов для газовой отрасли. Среди них виртуальные симуляторы месторождений с ИИ-аналитикой, системы мониторинга компрессоров, цифровые двойники, БПЛА для инспекции и платформы автоматизации бизнес-процессов. За 2024 год общий доход составил 1,2 млрд тенге, а с начала работы – 3,8 млрд тенге. Кроме того, создано порядка 100 рабочих мест.