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pixabay.com Сегодня, 11:51
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Фото: pixabay.com

В Казахстане появится Градостроительный кодекс

В Казахстане разработают Градостроительный кодекс. Такое поручение дал Правительству Президент страны Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz

"Поручаю Правительству принять концептуально новый документ – Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей. В земельном кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры", - отметил глава государства, выступая с посланием народу страны на совместном заседании палат Парламента.

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#строительство #Токаев #послание
Сегодня, 11:51
45
Дамир Абуов Журналист

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