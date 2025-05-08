АО "Фонд гарантирования страховых выплат" при поддержке Агентства по регулированию и развитию финансового рынка запустило специальный онлайн-сервис, который помогает потребителям сравнивать страховые предложения на рынке, передаёт BaigeNews.kz.

Сервис предоставляет справочник страховых продуктов с возможностью перейти напрямую на сайт страховой компании для ознакомления с условиями. Это упрощает выбор подходящего страхового покрытия и способствует более осознанному подходу к заключению договоров.

Страхование остается важным инструментом финансовой защиты: от непредвиденных медицинских расходов до ущерба автомобилю или недвижимости. Однако эксперты подчеркивают необходимость внимательного изучения условий договора — перечня страховых случаев, наличия франшизы, а также всех требований к документам для получения страховой выплаты.

Потребители имеют право предлагать изменения в договор добровольного страхования, если это не противоречит законодательству. В целях повышения удобства страховые компании предлагают оформить полис онлайн без необходимости посещать офис.

Ссылки на официальные сайты всех страховых организаций доступны на портале АО "Государственное кредитное бюро". В Казахстане действуют 25 страховых компаний — 15 в сфере общего страхования и 10 в сегменте страхования жизни.