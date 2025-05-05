  • 5 Мая, 15:40
  • BAIGENEWS

В Казахстане появились новые генералы и вице-адмирал

Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий.

Сегодня, 14:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
109
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, а также классных чинов юстиции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Ак Орды, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с указом, звания получили представители Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, полиции и прокуратуры.

Воинское звание вице-адмирала присвоено:

  • Серику Жаксигалиевичу Бурамбаеву.

Воинское звание генерал-майора получили:

Анатолий Довганюк, Алмас Исабеков, Рамиль Камалов, Даурен Манап и Женис Маралов.

Специальное звание генерал-майора национальной безопасности присвоено:

  • Денису Бартеневу, Рустаму Ибраеву, Нуржану Кусаинову, Саяту Сауранбаеву и Асхату Токтамысову.

Генерал-майорами Службы государственной охраны и антикоррупционной службы стали:

  • Роман Тореханов, Ернар Макажанов и Арман Рахимов.

Генерал-майорами службы экономических расследований стали:

  • Куат Абдыханов и Андрей Югай.

Специальное звание генерал-майора полиции получили:

  • Бауржан Аленов, Каиркен Алиев, Сагиндик Аяганов, Саркытбай Кусаинов и Кайсар Султанбаев.

Классный чин "государственный советник юстиции 3 класса" присвоен:

  • Даулету Акылбекову, Мадияру Басшыбаеву, Серику Карипбекову и Габиту Садырбекову.

Ранее Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и службу Родине.

Самое читаемое

Наверх