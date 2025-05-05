Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, а также классных чинов юстиции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Ак Орды, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с указом, звания получили представители Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, полиции и прокуратуры.

Воинское звание вице-адмирала присвоено:

Серику Жаксигалиевичу Бурамбаеву.

Воинское звание генерал-майора получили:

Анатолий Довганюк, Алмас Исабеков, Рамиль Камалов, Даурен Манап и Женис Маралов.

Специальное звание генерал-майора национальной безопасности присвоено:

Денису Бартеневу, Рустаму Ибраеву, Нуржану Кусаинову, Саяту Сауранбаеву и Асхату Токтамысову.

Генерал-майорами Службы государственной охраны и антикоррупционной службы стали:

Роман Тореханов, Ернар Макажанов и Арман Рахимов.

Генерал-майорами службы экономических расследований стали:

Куат Абдыханов и Андрей Югай.

Специальное звание генерал-майора полиции получили:

Бауржан Аленов, Каиркен Алиев, Сагиндик Аяганов, Саркытбай Кусаинов и Кайсар Султанбаев.

Классный чин "государственный советник юстиции 3 класса" присвоен:

Даулету Акылбекову, Мадияру Басшыбаеву, Серику Карипбекову и Габиту Садырбекову.

Ранее Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и службу Родине.