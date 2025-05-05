В Казахстане появились новые генералы и вице-адмирал
Токаев подписал указ о присвоении воинских и специальных званий.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, а также классных чинов юстиции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Ак Орды, передаёт BaigeNews.kz.
В соответствии с указом, звания получили представители Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, полиции и прокуратуры.
Воинское звание вице-адмирала присвоено:
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Серику Жаксигалиевичу Бурамбаеву.
Воинское звание генерал-майора получили:
Анатолий Довганюк, Алмас Исабеков, Рамиль Камалов, Даурен Манап и Женис Маралов.
Специальное звание генерал-майора национальной безопасности присвоено:
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Денису Бартеневу, Рустаму Ибраеву, Нуржану Кусаинову, Саяту Сауранбаеву и Асхату Токтамысову.
Генерал-майорами Службы государственной охраны и антикоррупционной службы стали:
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Роман Тореханов, Ернар Макажанов и Арман Рахимов.
Генерал-майорами службы экономических расследований стали:
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Куат Абдыханов и Андрей Югай.
Специальное звание генерал-майора полиции получили:
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Бауржан Аленов, Каиркен Алиев, Сагиндик Аяганов, Саркытбай Кусаинов и Кайсар Султанбаев.
Классный чин "государственный советник юстиции 3 класса" присвоен:
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Даулету Акылбекову, Мадияру Басшыбаеву, Серику Карипбекову и Габиту Садырбекову.
Ранее Токаев наградил ряд казахстанцев за мужество и службу Родине.
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