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В Казахстане появилась новая коалиция наблюдателей
В Казахстане создана коалиция общественных наблюдателей "Дауыс". Об этом рассказали на брифинге, посвящённом общественным объединениям, в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В коалицию "Дауыс" вошли более 160 организаций из всех регионов, которые имеют большой опыт в сфере выстраивания работы наблюдателей, юридического консалтинга, медиа-менеджмента и профессионального коучинга.
"Особое значение имеет тот факт, что организация работы коалиции выставлена по принципу не единоличного, а корпоративного и равноправного управления", — говорится в сообщении организации.
Члены коалиции заявили о намерении участвовать в выборах депутатов мажилиса и маслихатов в качестве общественных наблюдателей.
"Наша коалиция — не разовая инициатива, а системная организация, в рамках которой будут воплощать в жизнь различные проекты по методическому и юридическому сопровождению выборных процедур, организации аналитической и информационной работы, формированию базы знаний в сфере электоральных процессов", — отметили участники брифинга.
В организации намереня вовлечь в неё активных, неравнодушных граждан, способных участвовать в наблюдении и формировании электоральной культуры среди казахстанцев.
Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года.
О том, как стать наблюдателем на выборах, можно почитать здесь.
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