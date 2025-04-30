После принятия нового Налогового кодекса в Казахстане будет введена новая ставка корпоративного подоходного налога для банков в размере 25%, передаёт BaigeNews.kz.

Мера направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку реального сектора экономики.

Для банков вводится новая ставка налога на прибыль в размере 25%. Однако важно отметить, что кредитование бизнеса для развития предпринимательской деятельности по-прежнему будет облагаться по текущей ставке.

Цель нововведения - не ограничить деятельность финансовых учреждений, а перераспределить налоговую нагрузку более справедливо.

Таким образом, государство стремится сбалансировать налоговую политику: усилить фискальный вклад наиболее прибыльных сегментов финансового сектора, одновременно сохранив стимулы для банковского кредитования малого и среднего бизнеса.

Отметим, что Мажилис принял во втором чтении поправки в Налоговый кодекс.