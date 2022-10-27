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В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге
27 октября Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка Казахстана увеличил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанского фонда гарантирования депозитов.
Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.
Как поясняет Telegram-канал Data Hub, потолок по несрочным депозитам, с которых можно снять средства любой момент без штрафных санкций, повышен с 14 до 15,5 процента.
По срочным депозитам, с которых возможно частичное досрочное изъятие с частичной потерей вознаграждения, максимальные проценты по вкладам на срок не более шести месяцев повышены на два пункта. В случае, если пополнение предусмотрено, то потолок составляет 16 процентов без него — 16,5 процента.
По сберегательным вкладам, где изъятие возможно лишь с полной потерей вознаграждения, повышен до 17,5 процента при отсутствии пополнения и до 17 процентов, если оно есть. Но касается это также только вкладов сроком не более шести месяцев.
Как уточняют аналитики Первого кредитного бюро, ни по одному из видов вкладов банки не предлагают вознаграждение, равное годовой инфляции — 17,7 процента.
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