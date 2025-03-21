В Казахстане стартует строительство завода по производству аммиака и карбамида. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проект реализуется в рамках заключённого Соглашения об инвестициях. Его инициаторами выступают национальная компания QazaqGaz и турецкая ESTA Construction, одна из крупнейших строительных компаний мира. Новое предприятие Qazesta Fertilizers Ltd. разместится в Мангистауской области, что обеспечит удобную логистику для экспорта продукции через Каспийское море.

"Стоимость проекта составит 1,35 млрд долларов, а строительство займёт три с половиной года. На этапе возведения объекта будет создано около 3 тысяч рабочих мест, а после запуска завода – ещё 400 постоянных. Производственные мощности предприятия позволят выпускать до 700 тысяч тонн карбамида и 42 тысячи тонн аммиака в год. Ожидается, что это укрепит газохимическую отрасль страны, снизит зависимость от импорта удобрений и повысит продовольственную безопасность", — говорится в сообщении.

На данный момент казахстанские предприятия обеспечивают лишь половину внутреннего спроса на удобрения, а запуск нового завода поможет значительно увеличить их производство.

Ранее Олжас Бектенов поручил заключить соглашение об инвестициях с турецкой компанией.

Пока в Казахстане налажено производство трех видов удобрений: аммиачной селитры, аммофоса и сульфата аммония. При научной потребности в 3,2 миллиона тонн отечественные мощности обеспечивают только 56% спроса, производя около 1,8 миллиона тонн удобрений в год.