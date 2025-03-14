Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на четвертом заседании Нацкурултая, поручил обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране. По его словам, большинство областных стадионов требуют реконструкции, а в регионах необходимо строить новые футбольные стадионы с привлечением спонсорских средств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение. Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма", - заявил Токаев.

Он также призвал предпринимателей рассматривать клубный футбол как бизнес и способствовать его коммерциализации.

"Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов", - отметил президент.

Глава государства также сообщил, что в этом году в Казахстане завершится строительство ряда спортивных объектов: Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске.

Кроме того, в Кокшетау начнется возведение уникального многофункционального спортивного комплекса. Для его финансирования правительство рассмотрит возможность использования средств из Специального государственного фонда, который пополняется за счет возврата незаконно выведенных активов.