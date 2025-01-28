Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по эффективному использованию транспортно-логистической инфраструктуры, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как отметил Глава государства, необходимо ускорить развитие Трансказахстанского железнодорожного коридора, который станет ключевым звеном Транскаспийского маршрута.

"Часть важных проектов в этом направлении реализуется, но нужно работать дальше, на перспективу. Поручаю приступить к строительству новой железнодорожной ветки "Мойынты – Кызылжар" и модернизировать особо загруженные участки магистрали от станции Кызылжар до порта Актау", - сказал Токаев.

Вместе с тем, предстоит расширить участок "Алтынколь – Жетыген", что значительно усилит потенциал транспортного коридора между Китаем и Центральной Азией. При этом важно своевременно завершить проекты по цифровизации железнодорожных перевозок.