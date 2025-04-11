Казахстан запускает масштабные проекты для развития газовой отрасли и нефтегазохимии. Об этом рассказал вице-министр энергетики Алибек Жамауов на международной конференции "Energy Trends: Gas & Petrochemicals", передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие годы в стране появятся четыре новых газоперерабатывающих завода. Также модернизируют магистральные газопроводы, продолжат газификацию регионов и начнут строить современные производства в нефтегазохимии.

Газ нужен не только для отопления и приготовления еды. Он становится сырьём для производства удобрений, пластмасс и других химических продуктов. Чем больше Казахстан сможет перерабатывать внутри страны, тем меньше будет зависимость от импорта и больше — выгоды для экономики.

По словам Жамауова, уже к 2025 году объёмы добычи газа вырастут до 62,8 миллиарда кубометров (в 2024 году - 59 миллиардов). А к 2030-му хотят выйти на 74 миллиарда кубометров. Работают как старые гиганты — Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, так и новые месторождения — Рожковское, Анабай, Урихтау.

Большая часть газа пойдёт на внутренний рынок. В 2024 году 79% товарного газа осталась в стране, что показывает приоритет в обеспечении собственных потребителей и предприятий.

Новые заводы

Появятся две очереди завода на Кашагане (всего 3,5 миллиарда кубометров в год), ГПЗ на Карачаганаке (4 миллиарда кубометров), КазГПЗ в Жанаозене (0,9 миллиарда кубометров).

Будут строиться предприятия по производству карбамида, аммиака, метанола, алкилата, полипропилена. Это — тысячи новых рабочих мест и приток инвестиций.

Продолжится строительство новых газопроводов. В том числе вторая нитка Бейнеу – Бозой – Шымкент, Актобе – Костанай, Талдыкорган – Ушарал.

Сейчас уровень газификации по стране — 62,4%.

В ближайшее время Минэнерго утвердит Комплексный план развития газовой отрасли на 2025-2029 годы. Он объединит все направления - от добычи до переработки и логистики. До конца 2029 года в газовый сектор планируют привлечь более 25 миллиардов долларов инвестиций.