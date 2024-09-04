В Казахстане построят 42 новых водохранилища

Министерству водных ресурсов и ирригации – 1 год.

С момента своего создания Министерство водных ресурсов и ирригации начало разработку двух важных документов. Концепции развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы и проекта нового Водного кодекса, передаёт BaigeNews.

По утвержденной Правительством концепции, до 2030 года министерство планирует построить 42 новых водохранилища, способных вместить 2,6 млрд кубометров воды, и реконструировать 30 водохранилищ объемом 1,9 млрд кубометров и 14 450 км ирригационных каналов. За счет этого ведомство намерено снизить потери воды при транспортировке на 25% и увеличить площадь поливных земель на более 400 тысяч гектаров.

Для достижения целевых индикаторов Концепции и оперативного решения вопросов развития водохозяйственной инфраструктуры разработан Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы. На сегодня разработана проектно-сметная документация по более 100 проектам.



Во внесенном в Мажилис новом Водном кодексе приоритет отдан эффективному использованию ресурсов и активному внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды.

"В этом году в стране началась реализация 411 проектов по развитию водохозяйственных объектов. В частности, ведутся работы по восстановлению 575,9 тысяч гектаров поливных земель, строительству и реконструкции 203-х каналов общей протяженностью 2500 км. В результате улучшится качество водоснабжения в 437 населенных пунктах, в которых проживают 1 млн 48 тысяч человек. Кроме того, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях ведется работа по цифровизации 3500 км ирригационных сетей. В Акмолинской области завершена реконструкция 36,6 километров Нуринского группового водопровода", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

С начала года в собственность государства были возвращены 32 гидротехнических сооружения. 118 гидротехнических сооружений прошли многофакторное обследование.

Для усиления борьбы с "черным рынком" воды, при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство – Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов. Число сотрудников бассейновых инспекций выросло в 1,5 раза, общий штат составил 242 человека. В результате в каждом областном центре появились отделения бассейновых инспекций.

С начала года министерство приняло участие в 15 мероприятиях с сопредельными странами по вопросам трансграничных водных объектов. В результате в этом году в страну поступило более 4 млрд кубометров воды из Узбекистана, 488,6 млн кубометров воды – из Таджикистана, 180 млн кубометров – из Кыргызстана по реке Шу и 380 млн кубометров – по реке Талас.

Ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 трансграничным рекам. Среди них три крупные реки: Ертис, Или и Эмель. Состоялись переговоры с Россией по использованию, охране и проведению исследований крупных трансграничных рек Жайык, Ертис и др.

В этом году в водохранилищах страны собрано 75 млрд кубометров воды, из которых более 12 млрд – паводковая.

В Шардаринское водохранилище в этот поливной период поступило 4,2 млрд кубометров воды. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.



Впервые за последние 10 лет Капшагайское водохранилище наполнилось на 100%, собрав более 18 млрд кубометров воды.

С начала года в озеро Балхаш направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море – 7,4 млрд кубометров. С октября 2023 года в Аральское море было направлено более 2-х млрд кубометров воды.

В поливной период филиалы "Казводхоза" подали аграриям страны 6,4 млрд кубометров воды. В ходе подготовки к поливному сезону отремонтировано 83 гидропоста, 775 гидропостов прошли аттестацию, очищено более 390 километров каналов.



Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством сельского хозяйства увеличило размер субсидирования затрат на установку водосберегающих систем с 50% до 80%.

Для реализации заданий Главы государства в каждом регионе утверждены конкретные индикаторы по увеличению посевных площадей, на которых установлены водосберегающие системы, разработан поэтапный план. Таким образом, к концу 2030 года министерство намерено экономить до 2,2 млрд кубометров воды в год, обеспечив водосберегающими технологиями более 50% от общего объема поливных земель республики.



На сегодня министерство совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разрабатывает информационную систему для прогнозирования и моделирования наводнений flood.garysh.kz. Кроме того, ведомство намерено адаптировать для Казахстана системы анализа, прогнозирования и моделирования паводков TALSIM (Германия) и Delft-FEWS (Нидерланды).



В Казахстане создана Национальная гидрогеологическая служба, осуществляющая управление подземными водами и поисково-разведочные работы. В городе Актау создан Научно-исследовательский институт, занимающийся изучением экологических проблем Каспийского моря, а также проблем снижения уровня воды и сохранения популяций тюленей и рыб. Постановлением Правительства создан информационно-аналитический центр водных ресурсов, занимающийся информационным обеспечением в области использования и охраны водного фонда, а также разработкой информационно-экспертных рекомендаций по улучшению ирригационных систем, рациональному использованию и охране водного фонда.

В Казахстане в сфере водного хозяйства трудятся более 10 тысяч человек. С начала года заработная плата почти 7000 специалистов выросла, в среднем, на 25%. Более 450 работников водной отрасли прошли курсы повышения квалификации при специализированных центрах. В программу "Болашақ" были включены специальности водной отрасли, с этого года казахстанские студенты получили возможность обучаться по ним за рубежом.

Министерство подписало меморандумы о сотрудничестве с 9 вузами. В результате 80 студентов прошли производственную практику в филиалах "Казводхоза". Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати запустил совместную программу двудипломного образования с Ташкентским институтом инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Также в городе Тараз ведется работа по открытию отдельного Национального университета водного хозяйства и ирригации.

Министерство водных ресурсов и ирригации заключило 7 меморандумов о сотрудничестве с Нидерландами, Францией, Германией, Китаем, Израилем и международными организациями. Так, совместно с Нидерландами планируется подготовка специалистов отрасли и специалистов по противодействию паводкам, с Францией – проведение исследования бассейна озера Балхаш, со Всемирным банком – реализация второго этапа проекта по восстановлению Северного Арала.