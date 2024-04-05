В Казахстане построят 18 млн квадратных метров жилья за год - МНЭ

Новыми драйверами проводимых в стране преобразований могут стать строительство жилья, ремонт и модернизация объектов ЖКХ, развитие дорожной сети страны и газификация населенных пунктов. По каждому из этих направлений ведется большая работа. Есть четкие показатели, в достижение которых будут вовлечены все госорганы, акиматы, компании квазигосударственного сектора и бизнес. Об этом в интервью газете kazpravda.kz. рассказал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Проанализировав все отрас­ли экономики, правительство определило несколько ключевых, имеющих наибольший потенциал. Среди них и инфраструктурные отрасли, озвученные Главой государства. По каждому из этих направлений ведется большая работа. Есть четкие показатели, в достижение которых будут вовлечены все госорганы, акиматы, компании квазигосударственного сектора и бизнес. Определены источники финансирования, конкретные сроки и ответственные исполнители", – сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.

Жилищное строительство – один из основных драйверов экономики, поскольку каждая стройка создает вокруг себя целые экосистемы из малого и среднего бизнеса. Это и рабочие места, и рост объема производства строи­тельных и отделочных материалов. "Подтягивается" сфера услуг, увеличивается спрос на ипотечные программы. Этот мультипликативный эффект продолжается и после продажи жилья, когда люди обустраивают и содержат свои квартиры.

В этом году, по данным Миннац­экономики, планируется ввести в эксплуатацию 18 млн кв. м жилья, и это на 2,5 млн больше, чем планировалось ранее. Ожидается, что индекс физического объема (ИФО) строительной отрасли по итогам года составит порядка 10%.

"Как мы уже сообщали, чтобы наши граждане смогли улучшить свои жилищные условия, будут запущены новые жилищные прог­раммы. Стартовавшая 1 марта ипотека "Отау" уже хорошо востребована, так как за 18 дней казахстанцы подали 22 тысячи заявок. Наряду с нею будет запущена еще одна льготная программа от "Отбасы банка" – ипотека "Наурыз". Ее старт намечен на 1 мая текущего года", – анонсировал Нурлан Байбазаров.

Осуществляться новая прог­рамма будет за счет рыночных средств. В первый год АО "Отбасы банк" планирует привлечь на рынке 300 млрд тенге, в последую­щем – по 200 млрд ежегодно на протяжении восьми лет. За это время будет выдано порядка 68 тыс. льготных займов, в первый год – около 12 тыс. займов.

Возможная сумма займа пока обсуждается. Но уже известно, что ставка вознаграждения составит 7% годовых для социально уязвимых слоев населения и 9% – для прочих вкладчиков банка. Размер первоначального взноса – от 20%. Срок займа – до 19 лет.

При этом жители Астаны, Алма­ты, Шымкента и областных центров смогут приобрести только первичное жилье, а в других населенных пунктах допускается покупка и на вторичном рынке.

Новая программа повысит охват доступным кредитованием нуждающихся в жилье граждан страны. В ней смогут участвовать работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям.

"Хочу особо отметить, что обе эти программы разработаны исключительно на адресной основе. Во-первых, у заявителя последние пять лет не должно быть жилья, во-вторых, проверяется наличие жилья у супруга⁄супруги, в-треть­их, для социально уязвимых слоев населения будет применяться ставка не более 7%. Безусловно, проверят и доходы заемщика", – пояснил Нурлан Байбазаров.

Чтобы выгоду от льготной ставки не поглотил рост цен на квартиры, Правительство предусмотрело систему фиксирования цен на год. Квартиры по этой программе будут доступны только из определенного пула жилья, который доступен на жилищном портале "Отбасы банка". Дабы обеспечить абсолютную прозрачность, планируется публиковать списки получателей этих займов.