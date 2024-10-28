В Казахстане построили более 50 торговых домов с начала года
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За девять месяцев в Казахстане ввели в эксплуатацию 54 торговых дома. Их общая площадь - 110,7 тысячи квадратных метров. Фактическая стоимость - 48,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
Наибольшие объёмы наблюдаются в Туркестанской области, где введено 18 объектов и Атырауской области - шесть объектов.
Кроме того, за девять месяцев построено 46 супермаркетов общей площадью 26,9 тысячи квадратных метров, общая стоимость которых составила 12,5 миллиарда тенге. Большее количество новых супермаркетов открыто в Кызылординской (16) и Туркестанской областях (15).
Также за указанный период введено 158 минимаркетов общей площадью 27,1 тысячи квадратных метров. Общая стоимость ввода минимаркетов составила 11 миллиардов тенге.
Наибольшее количество минимаркетов было открыто в Туркестанской (31), Жамбылской (22) и Акмолинской (21) областях.
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