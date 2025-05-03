С 2019 года в Казахстане активно реализуются инфраструктурные проекты в сфере образования. За это время в стране построено более 1200 новых школ, предоставивших места для свыше миллиона учеников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Только в 2023 и 2024 годах были сданы в эксплуатацию 422 школы, рассчитанные на 510 тысяч детей.

Благодаря этим усилиям удалось ликвидировать 32 аварийные и 71 трехсменную школу, а также снять нагрузку с еще 200 переполненных учебных заведений. Работа по обеспечению комфортных условий для школьников продолжается: строительство ведется как за счет государственного бюджета, так и с привлечением частных инвестиций.

Ключевым направлением стала реализация национального проекта "Комфортная школа", который предусматривает создание современной образовательной инфраструктуры. Новые школы проектируются с учетом удобства и безопасности: в зданиях оборудуются просторные классы, спортивные залы, зоны отдыха и творческие пространства.

По поручению Президента в рамках проекта строится 217 школ на 460 тысяч ученических мест. Из них 105 уже сданы, а оставшиеся 112 планируется завершить до конца 2025 года. Дополнительно при поддержке бюджета и инвесторов реализуются проекты строительства 127 школ на 92 тысячи мест.

"Эти показатели стали настоящим прорывом в решении ряда ключевых вопросов, таких как ликвидация 32 аварийных и 71 трехсменной школы, а также устранение дефицита мест в 200 школах по всей стране. Продолжается системная работа по решению вопросов аварийных и трехсменных школ, которая включает комплексные меры, в том числе за счет бюджетных средств, и привлечения инвестиций", —отмечают в Правительстве.

В 2023 году был создан Фонд поддержки инфраструктуры образования — его средства формируются за счет активов, возвращенных в бюджет от лиц, осужденных за коррупцию. С помощью фонда профинансировано строительство 89 школ на 100 тысяч мест. 61 из них уже начала работу, приняв более 74 тысяч учеников.

Параллельно модернизируются сельские и районные школы. За последние три года обновлена материально-техническая база более 4 тысяч учреждений, в более чем 2 тысячах школ открыты современные кабинеты по физике, химии, биологии, робототехнике и STEM-дисциплинам.

Следующий этап — реновация существующих школ. В ближайшие три года по всей стране планируется капитально обновить 1 231 здание, из которых 54% расположены в сельской местности. Программа реновации охватывает ремонт крыш, фасадов, замену окон и инженерных сетей, а также благоустройство пришкольных территорий.