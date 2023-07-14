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Сегодня, 15:55
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263Фото: shutterstock
В Казахстане поставлен новый температурный рекорд
Предыдущее температурное достижение держалось 102 года.
По данным РГП "Казгидромет", в Казахстане побит температурный рекорд 102-летней давности, передаёт Baigenews.kz.
Рекорд был зафиксировано в июне. Синоптики пишут, что первый месяц лета начался с интенсивной волны жары и удивил, завершившись по-осеннему прохладной погодой.
Первая декада июня выдалась аномально жаркой, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет. Такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.
- 4 июня на метеостанции Костанай была зафиксирована максимальная температура +38,2 градуса, последний раз такое наблюдалось в 1955 году (+35,5 градуса);
- 6 июня на станции Кызылорда было зафиксировано +41,6 градуса и перекрыт рекорд 2018 года, когда температура остановилась на отметке +38,7 градуса;
- 7 июня на станции Петропавловск самая высокая температура достигла отметки +38 градусов, перекрыв рекорд 1998 года (+34,9 градуса);
- в тот же день на метеостанции Жезказган столбики термометров достигли отметки +40,6 градуса, тем самым повторив рекорд 1990 года (+40,6 градуса);
- 8 июня на станции Павлодар абсолютный максимум составил +40 градусов, тем самым обновив рекорд 2010 года (+36,5 градуса);
- в тот же день на станции Усть-Каменогорск столбики термометров достигли отметки +37,1 градуса, перекрыв рекорд 2008 года (+35,1 градуса);
- этим днем на метеостанции Туркестан наблюдалась максимальная температура воздуха +40,7 градуса, таким образом, был перекрыт рекорд 1921 года (+40 градусов);
- 9 июня на станции Тараз абсолютный максимум составил +38,9 градуса, тем самым обновился рекорд 2013 года (+36,9 градуса);
- в Астане в течение месяца самая высокая температура воздуха была зафиксирована 6 июня, когда столбики термометров достигали отметки +38,4 градуса, тем самым перекрыв рекорд 1939 года (+35,7 градуса).
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