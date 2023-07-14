В Казахстане поставлен новый температурный рекорд

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Предыдущее температурное достижение держалось 102 года.

По данным РГП "Казгидромет", в Казахстане побит температурный рекорд 102-летней давности, передаёт Baigenews.kz.

Рекорд был зафиксировано в июне. Синоптики пишут, что первый месяц лета начался с интенсивной волны жары и удивил, завершившись по-осеннему прохладной погодой.

Первая декада июня выдалась аномально жаркой, дневные температуры воздуха побили рекорды абсолютных максимумов прошлых лет. Такой высокий фон температуры воздуха был связан с устойчивым выносом тропических воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии.