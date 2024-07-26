В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек

Четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, провели успешные операции по пересадке, передаёт BaigeNews.

Посмертным донором стал 18-летний молодой мужчина, который скончался от полученных в результате ДТП травм. Согласие на изъятие органов дали его родственники.

Республиканским центром по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) Министерства здравоохранения РК была оперативно осуществлена организация процесса донорства и трансплантации. В ходе мультиорганного забора были изъяты печень, сердце и две почки.

25 июля 2024 года специалисты провели успешные операции по пересадке органов.

Так, в Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения, в Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В Областной клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения, в клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения.

Ранее, 17 июля 2024 года, в Казахстане также были проведены успешные трансплантации. В клиниках University Medical Center пересадили сердце женщине 1980 года рождения, легкое женщине 1967 года рождения и почку ребенку 2009 года рождения. В ТОО "ННОЦ" пересадили печень мужчине 1971 года рождения и почку женщине 1981 года рождения.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 7 посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило 5, что дало возможность пересадить 19 органов.