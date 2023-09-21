В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
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По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тысяч иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
Как сообщили в ведомстве, большая часть иностранных туристов - это мужчины(64,6%), а также люди в возрасте от 30 до 44 лет.
Среди регионов по количеству иностранных гостей лидирует город Алматы. Здесь побывало более 139 тысяч туристов. В столице в летний сезон остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев.
Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую — более 25 тысяч иностранных туристов.
"В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области — более 14 тысяч. В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран", — сообщила официальный представитель министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.
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