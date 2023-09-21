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В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
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В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон

Сегодня, 10:28
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Baigenews.kz Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: Baigenews.kz

По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тысяч иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Как сообщили в ведомстве, большая часть иностранных туристов - это мужчины(64,6%), а также люди в возрасте от 30 до 44 лет.  

Среди регионов по количеству иностранных гостей лидирует город Алматы. Здесь побывало более 139 тысяч туристов. В столице в летний сезон остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев.  

Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую — более 25 тысяч иностранных туристов.  

"В Акмолинскую область прибыли около 21 тысячи иностранных туристов, в Жамбылскую, Актюбинскую, Карагандинскую и Северо-Казахстанскую области — более 14 тысяч. В целом, число иностранных гостей, прибывших в Казахстан с начала года, увеличилось в 1,8 раза. Ожидается, что до конца 2023 года страну посетят 1,4 млн туристов из других стран", — сообщила официальный представитель министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.

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