В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон

По данным информационной системы eQonaq, за три летних месяца в стране побывали 448 тысяч иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Как сообщили в ведомстве, большая часть иностранных туристов - это мужчины(64,6%), а также люди в возрасте от 30 до 44 лет.

Среди регионов по количеству иностранных гостей лидирует город Алматы. Здесь побывало более 139 тысяч туристов. В столице в летний сезон остановились 68 тысяч иностранных гостей. Тройку лидеров замыкает Алматинская область. Здесь побывали около 34 тысяч иностранцев.

Запад страны тоже пользуется популярностью у туристов из-за рубежа. Так, за три летних месяца в Мангистаускую область прибыли более 28 тысяч иностранцев, в Атыраускую — более 25 тысяч иностранных туристов.