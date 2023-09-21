В Казахстане погрузка зерна увеличилась на 45%
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Погрузка зерна за восемь месяцев составила более 7,7 миллионов тонн, что на 45% больше аналогичного показателя 2022 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Заместитель генерального директора КТЖ-Грузовые перевозки Нуржан Кельбуганов сообщил, что внутри республики перевезено 1,3 миллиона тонн зерна, что выше показателя прошлого года на 6%. На экспорт отправлено более 6,3 миллиона тонн зерна. Здесь рост составил 57%. Погружено 1,9 миллиона тонн продуктов перемола, в том числе на экспорт - 1,4 миллиона тонн.
Традиционными рынками сбыта казахстанского зерна остаются страны Центральной Азии и Афганистан. Если за указанный период экспорт зерна в Афганистан был на уровне прошлого года (314 тысяч тонн), то перевозки в страны Центральной Азии показывают положительную динамику. В Узбекистан экспорт вырос на 37% и составил 2,4 миллиона тонн, в Таджикистан - на 21% (642 тысячи тонн), в Туркменистан - на 86% (427 тысяч тонн).
"Абсолютным лидером по проценту роста перевозок является Китай, в направлении которого отправлено порядка 1,4 миллиона тонн зерна, что выше в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом. Экспорт зерна в КНР в контейнерах вырос в четыре раза и составляет один миллион тонн", - проинформировал представитель КТЖ.
До конца года ежемесячно будет перевезено железнодорожным транспортом более одного миллиона тонн зерна. В целом, по итогам 2023 года КТЖ готово отгрузить 12 миллионов тонн зерна, в том числе на экспорт – 10 миллионов тонн.
В КТЖ заверили, что вагонного парка достаточно для выполнения всех согласованных планов перевозок. В Казахстане работают более 300 частных операторов вагонов, которые предоставляют свои вагоны в аренду грузоотправителям на договорной основе без участия КТЖ. Более того, на сегодня в стране наблюдается избыток парка зерновозов, который насчитывает 11 тысяч единиц.
"Компания на постоянной основе ведёт активную разъяснительную работу с грузоотправителями, заранее информируя о планируемых изменениях в работе. Проводятся регулярные совещания совместно с грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями, зерновиками, экспортерами, угольными разрезами с приглашением заинтересованных госорганов", - сказал Нуржан Кельбуганов.
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