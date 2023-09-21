В Казахстане погрузка зерна увеличилась на 45%

Погрузка зерна за восемь месяцев составила более 7,7 миллионов тонн, что на 45% больше аналогичного показателя 2022 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Заместитель генерального директора КТЖ-Грузовые перевозки Нуржан Кельбуганов сообщил, что внутри республики перевезено 1,3 миллиона тонн зерна, что выше показателя прошлого года на 6%. На экспорт отправлено более 6,3 миллиона тонн зерна. Здесь рост составил 57%. Погружено 1,9 миллиона тонн продуктов перемола, в том числе на экспорт - 1,4 миллиона тонн.

Традиционными рынками сбыта казахстанского зерна остаются страны Центральной Азии и Афганистан. Если за указанный период экспорт зерна в Афганистан был на уровне прошлого года (314 тысяч тонн), то перевозки в страны Центральной Азии показывают положительную динамику. В Узбекистан экспорт вырос на 37% и составил 2,4 миллиона тонн, в Таджикистан - на 21% (642 тысячи тонн), в Туркменистан - на 86% (427 тысяч тонн).

"Абсолютным лидером по проценту роста перевозок является Китай, в направлении которого отправлено порядка 1,4 миллиона тонн зерна, что выше в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом. Экспорт зерна в КНР в контейнерах вырос в четыре раза и составляет один миллион тонн", - проинформировал представитель КТЖ.

До конца года ежемесячно будет перевезено железнодорожным транспортом более одного миллиона тонн зерна. В целом, по итогам 2023 года КТЖ готово отгрузить 12 миллионов тонн зерна, в том числе на экспорт – 10 миллионов тонн.

В КТЖ заверили, что вагонного парка достаточно для выполнения всех согласованных планов перевозок. В Казахстане работают более 300 частных операторов вагонов, которые предоставляют свои вагоны в аренду грузоотправителям на договорной основе без участия КТЖ. Более того, на сегодня в стране наблюдается избыток парка зерновозов, который насчитывает 11 тысяч единиц.