Цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане остаются стабильными, а по ряду категорий с начала года зафиксировано заметное снижение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета торговли МТИ РК.

Как сообщили в Бюро национальной статистики РК, одним из лидеров по снижению стоимости стало куриное яйцо — с января цена на него упала на 3%. По состоянию на середину апреля средняя стоимость 10 яиц категории С1 составляет 531 тенге, тогда как в январе она составляла 548 тенге.

Снижение цен стало результатом совместных действий государства и бизнеса. В феврале был подписан меморандум между Министерством торговли и интеграции, отраслевыми ассоциациями и торговыми сетями, согласно которому была зафиксирована максимальная отпускная цена на яйцо категории С1 — не выше 55 тенге за штуку. Документ также предусматривает соблюдение предельной торговой надбавки и запрет на дополнительные наценки.

В числе других подешевевших товаров: рис (минус 4,7% с начала года), мука (минус 1,8%), гречка (минус 0,3%).

Стабильность сохраняется и по таким позициям, как творог, подсолнечное масло и рожки — их стоимость практически не изменилась по итогам последней недели.

В то же время отмечается умеренный рост цен на овощи. Подорожали капуста (на 3,5%), морковь (на 1,6%), лук (на 1,8%) и картофель (на 1,7%). В ведомстве поясняют, что рост связан с сезонными факторами: в межсезонье увеличиваются затраты на хранение и логистику.

Таким образом, в целом по республике сохраняется контролируемый уровень изменения цен на СЗПТ, что отражает эффективность принимаемых мер по сдерживанию инфляции в продовольственном сегменте.