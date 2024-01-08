В Казахстане подешевели машины
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Потребительские цены на автомобили в декабре 2023 года снизились на 2,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
По данным ПКБ, нынешние темпы падения цен оказались самыми высокими с весны 2015 года.
В последние месяцы стоимость уже падала, хоть и менее заметно. К примеру, с августа 2015 года по июль 2021 года ежемесячно фиксировалось только подорожание автомобилей.
К слову, что в 2023 году росло и производство легковых машин, и их импорт.
"За первые 10 месяцев 2023 года из-за рубежа ввезли 129,6 тыс. авто, в 2,6 раза больше, чем годом ранее; в денежном выражении объемы выросли чуть меньше. Средняя стоимость импорта на одну единицу, соответственно, снизилась – около 20 тысяч долларов против 25 тысяч долларов", - пишет издание.
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