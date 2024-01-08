В Казахстане подешевели машины

Потребительские цены на автомобили в декабре 2023 года снизились на 2,5%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По данным ПКБ, нынешние темпы падения цен оказались самыми высокими с весны 2015 года.

В последние месяцы стоимость уже падала, хоть и менее заметно. К примеру, с августа 2015 года по июль 2021 года ежемесячно фиксировалось только подорожание автомобилей.

К слову, что в 2023 году росло и производство легковых машин, и их импорт.