В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения

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Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал скандал с выездом казахстанских школьников в Крым, передает BaigeNews.kz. Речь идет о поездке группы детей в лагерь "Артек" - таким образом победителей казахстанского этапа конкурса юных чтецов “Живая классика” решили наградить заграничным путешествием.

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям все. Здесь надо понимать, что это мероприятие было проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, планируем запретить выезд детей за рубеж без приказа министерства просвещения и без разрешения Комитета по охране прав детей Минпросвещения", - сообщил министр.

Он отметил, что в истории с поездкой в Крым учитель понесла соответствующее наказание