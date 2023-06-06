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liter.kz Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48
439
Фото: liter.kz

В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения

Министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал скандал с выездом казахстанских школьников в Крым, передает BaigeNews.kz. Речь идет о поездке группы детей в лагерь "Артек" - таким образом победителей казахстанского этапа конкурса юных чтецов “Живая классика” решили наградить заграничным путешествием. 

"Все дети вернулись в целости и здравии. Переданы родителям все. Здесь надо понимать, что это мероприятие было проведено с согласия родителей. Далее, чтобы такого не допустить в будущем, планируем  запретить выезд детей за рубеж без приказа министерства просвещения и без разрешения Комитета по охране прав детей Минпросвещения", - сообщил министр.

Он отметил, что в истории с поездкой в Крым учитель понесла соответствующее наказание

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Сегодня, 13:48
439
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