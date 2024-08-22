В Казахстане планируют заменить все старые лифты до конца 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Вопрос замены лифтов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок службы, обсуждался на заседании Комиссии по техническому регулированию и метрологии.

Согласно техрегламенту, до 15 февраля 2025 года государства-члены ЕАЭС должны заменить лифты, эксплуатируемые более 25 лет, если в паспорте отсутствует информация о сроке службы.

По информации министерства промышленности и строительства РК, в Казахстане в текущем году планируется заменить 224 лифта, а в следующем году – более 300.