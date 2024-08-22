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В Казахстане планируют заменить все старые лифты до конца 2025 года

Сегодня, 07:52
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:52
Сегодня, 07:52
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Казахстане планируют заменить все старые лифты до конца 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство торговли и интеграции РК.

Вопрос замены лифтов, срок эксплуатации которых превышает нормативный срок службы, обсуждался на заседании Комиссии по техническому регулированию и метрологии. 

Согласно техрегламенту, до 15 февраля 2025 года государства-члены ЕАЭС должны заменить лифты, эксплуатируемые более 25 лет, если в паспорте отсутствует информация о сроке службы. 

По информации министерства промышленности и строительства РК, в Казахстане в текущем году планируется заменить 224 лифта, а в следующем году – более 300.

"Для своевременного обеспечения норм технического регламента ТС "Безопасность лифтов" принято решение разработать детализированный план-график, который будет реализован в рамках региональных штабов по техническому регулированию совместно с МИО и территориальными департаментами МЧС. План должен чётко отразить сроки и требования по эксплуатации лифтов, превышающих нормативный срок службы", – отметили в Минторговли.

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