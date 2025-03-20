В Казахстане могут ввести обязательное киберстрахование для компаний, обрабатывающих персональные данные более одного миллиона граждан. Об этом сообщил председатель Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК, данная норма предусмотрена в проекте закона РК "О внесении изменений изучений и дополнений в некоторых законодательные акты РК по вопросам информационный безопасности".

Также в новом законе будут разграничены понятия распространения персональных данных в общедоступных источниках от понятия передачи персональных данных.

Кроме того, в целях противодействия участившимся фактам утечки персональных данных предлагается создание единого реестра скомпрометированных данных, который будет являться централизованной базой данных, содержащей информацию о случаях утечки персональных данных, компаниях, допустивших утечки и непосредственно "слитых" персональных данных граждан.

Также предлагается установить для субъекта, находящегося в реестре скомпрометированных данных, отказ от получения банковских займов и микрокредитов с уведомлением о снятии такого ограничения посредством портала "электронного правительства".

Инициативные поправки в настоящее время проходят процедуру согласования с заинтересованными государственными органами.