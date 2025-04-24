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В Казахстане планируют пересмотреть цены на билеты в музеи, театры и выставки

Сегодня, 18:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
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Фото: pixabay.com

Министерство культуры и информации Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа об изменении стоимости билетов на культурные мероприятия и выставки, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идет о корректировке приказа №254, регулирующего цены на услуги, предоставляемые республиканскими государственными казенными предприятиями в сфере культуры.

Изменения коснутся исключительно государственных учреждений: музеев, театров, выставочных залов и других объектов культурного наследия.

"Для поддержания стабильной работы и повышения качества обслуживания, планируется корректировка тарифов на билеты. Данные изменения обусловлены необходимостью адаптации к текущим условиям и обеспечением устойчивости предоставляемых услу", - говорится в кратком содержании.

В опубликованной версии проекта не уточняется, планируется ли повышение цен или, наоборот, их снижение.

Документ размещён на портале "Открытые НПА". Казахстанцы могут принять участие в обсуждении, оставив свои предложения и замечания до 12 мая текущего года.

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