В Казахстане планируют отремонтировать 69 объектов КОС за 5 лет
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Строительство и реконструкция 69 объектов канализационных очистных сооружений планируется в Казахстане за 5 лет, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в Мажилисе сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Тимур Карагойшин.
По информации вице-министра, из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.
"На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд.тенге. В этой связи, необходимо реализовать 61 проект КОС на предварительную сумму 878 млрд.тенге", - сообщил Тимур Карагойшин.
В частности, по его информации речь идет о 8 проектах на общую сумму порядка 200 млрд.тенге за счет займов международных финансовых организаций под государственную гарантию; 28 проектах за счет средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд.тенге; 1 проекте на общую сумму 16 млрд.тенге в г.Конаев; 24 проектах за счет средств ЕНПФ через НУХ "Байтерек" на общую сумму 316 млрд.тенге.
Тимур Карагойшин добавил, что за счет займов Европейского Банка Реконструкции и Развития в городах Актобе, Караганда, Риддер, Тараз и Азиатского Банка Развития в городах Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Степногорск планируется строительство и реконструкция КОС.
"В ближайшие 5 лет планируется строительство и реконструкция 69 объектов КОС общей производительностью 2,4 млн.м3/сут. В перспективе, при реализации вторичного использования очищенных сточных, можно достичь выработки 100 МВтч/сутки электроэнергии в сутки, очищенной воды -2,4 млн.м3/сутки, орошение земель 400 км2 и урожайность до 1,2 млн.тонн", - отметил он.
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