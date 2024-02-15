В Казахстане планируют отремонтировать 69 объектов КОС за 5 лет

Строительство и реконструкция 69 объектов канализационных очистных сооружений планируется в Казахстане за 5 лет, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в Мажилисе сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Тимур Карагойшин.

По информации вице-министра, из 89 городов в 69 требуется строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений.

"На сегодняшний день проекты в 8 городах профинансированы из республиканского бюджета на общую сумму порядка 20 млрд.тенге. В этой связи, необходимо реализовать 61 проект КОС на предварительную сумму 878 млрд.тенге", - сообщил Тимур Карагойшин.

В частности, по его информации речь идет о 8 проектах на общую сумму порядка 200 млрд.тенге за счет займов международных финансовых организаций под государственную гарантию; 28 проектах за счет средств республиканского бюджета на предварительную сумму 346 млрд.тенге; 1 проекте на общую сумму 16 млрд.тенге в г.Конаев; 24 проектах за счет средств ЕНПФ через НУХ "Байтерек" на общую сумму 316 млрд.тенге.

Тимур Карагойшин добавил, что за счет займов Европейского Банка Реконструкции и Развития в городах Актобе, Караганда, Риддер, Тараз и Азиатского Банка Развития в городах Жезказган, Сатпаев, Балхаш, Степногорск планируется строительство и реконструкция КОС.