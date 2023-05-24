В Казахстане планируют открыть филиалы ещё трёх российских вузов

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Россия и Казахстан обсудили открытие трёх новых филиалов российских вузов в нашей стране. Об этом в Алматы в ходе заседания Подкомиссии по сотрудничеству в сфере образования и науки между нашими странами сообщил заместитель министра науки РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу российского министерства науки и высшего образования.

Он отметил, что в последний год интенсивность рабочих контактов между Россией и Казахстаном в сфере науки и высшего образования заметно возросла.

"По нашим данным в российских вузах обучается более 60 тысяч граждан Республики Казахстан, есть некоторый тренд на снижение общего количества, однако количество обучающихся в пределах квоты правительства России неуклонно растёт, и растёт сама квота. На текущий учебный год — это 500 мест, на следующий — 700", — сообщил Константин Могилевский.