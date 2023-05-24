В Казахстане планируют открыть филиалы ещё трёх российских вузов

Он поблагодарил казахстанских коллег за оперативную ратификацию межправительственного соглашения о создании и функционировании филиалов российских вузов в Республике Казахстан и филиалов университетов Казахстана в России. Соглашение вступило в силу 18 апреля и призвано стать правовой основой для создания новых филиалов в двух странах.
В ходе заседания стороны затронули вопрос открытия новых филиалов российских вузов в Казахстане. Речь шла, в частности, об открытии филиалов:
- Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева;
- Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
- Уфимского государственного нефтяного технического университета.
Напомним, что 21 мая в Алматы состоялось торжественное открытие первого в СНГ сетевого образовательного кампуса Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева и Таразского регионального университета имени М. Х. Дулати. Это международный образовательный проект, направленный на подготовку квалифицированных специалистов для предприятий химической промышленности Республики Казахстан.
Участники заседания также обсудили работу действующих филиалов российских вузов в Казахстане. В настоящий момент в стране работает шесть филиалов российских филиалов:
- Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Астане,
- Московского авиационного института в Байконуре,
- Челябинского государственного университета в Костанае,
- Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов в Алматы,
- Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в Алматы,
- Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау.
В ходе заседания подкомиссии также затронули вопросы подготовки к форуму ректоров Казахстана и России. Он пройдёт в этом году в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Костанае.
По завершении заседания замглавы Минобрнауки России посетил Национальную академию наук Казахстана и Казахский национальный университет имени аль-Фараби.