В Казахстане планируется постепенное повышение цен на товарный газ. В течение пяти лет стоимость газа для потребителей будет увеличиваться примерно на 30 процентов. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, газ в стране субсидируется за счёт экспортных поставок, из-за чего компания "Казахгаз" несёт многомиллиардные убытки. Для стабилизации её финансового положения и недопущения дефолта принято решение о постепенном доведении цен до уровня нулевой рентабельности.

"Как именно будут повышаться цены, будет зависеть от текущей ситуации и финансового состояния “Казахгаза”. Каждый раз будут приниматься сбалансированные решения, чтобы избежать резкого роста цен на другие товары и услуги", — подчеркнул Саткалиев.

При этом точных цифр пока нет. Министр отметил, что верхний индикатор — это 30 процентов, но окончательные решения будут приниматься поэтапно с учётом экономических факторов.